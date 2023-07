La querida cantante también realizó varios trabajos dentro de la actuación y se convirtió en una popular estrella de la pantalla, además de endulzar los oídos de muchos con sus diferentes temas, desafortunadamente se ha confirmado su sensible fallecimiento. Archivado como: Muere actriz Jane Birkin.

La cantante Jane Birkin fue encontrada muerta al interior de su casa

De acuerdo con los primeros reportes, la actriz y cantante Jane Birkin murió a los 76 años, informaron el domingo el Ministerio de Cultura de Francia y la prensa local. La estrella nacida en Gran Bretaña fue famosa por su relación musical y romántica con el cantante francés Serge Gainsbourg. Sus canciones incluyeron notablemente el vaporoso “Je t’aime moi non plus”.

Se detalló en primer momento que la talentosa estrella fue encontrada sin vida al interior de su hogar, años atrás había sufrido un derrame cerebral, lo que provocó que de manera constante pasara por complicados estados de salud. La causa de muerte aún no ha sido confirmada, señaló el medio de The Associated Press. Archivado como: Muere actriz Jane Birkin.