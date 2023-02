¡Las malas noticias no paran! A través de redes sociales, se dio a conocer la noche de ayer la noticia del sensible fallecimiento de la cantante hispana Lucy Quintero a los 74 años de edad, quien apenas en diciembre del año pasado fue hospitalizada luego de que sufriera un pre infarto. Que en paz descanse. Pronta resignación a sus seres queridos.

Lucy Quintero “era una buena persona”

Por su parte, Aquileo Marciaga, su esposo, no dudó en decir que la cantante era una buena persona, y sobre todo, una buena mujer: “Muy trabajadora, todo lo tenía bien”. A raíz del deceso de Lucy Quintero, en el portal Telemetro se compartió una entrevista que se le hizo en 2018 durante el programa Historias del Tigre – Homenaje a Victorio Vergara. Así se expresó en esa ocasión.

“Él me quería mucho, yo lo quería, me ayudaba, él no era malcriado conmigo… Una vez yo andaba con una amiga mía y cuando llegó Victorio (Vergara) preguntó por qué ‘la negra’ estaba tan alegre y yo siempre he sido así. A mí me gustaba mucho esa pieza de ‘El papelito amarillo’, ‘Ausencia’, ‘La yerbabuena’, pero más ‘Penas’, esa es mi pieza”, comentó la cantante