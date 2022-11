Se cumplió el deseo de Alfredo Pistache Torres

En una entrevista que concedió al portal Medio tiempo en diciembre del año pasado, Alfredo Pistache Torres reveló que no quería morirse hasta ver al Atlas campeón. Semanas atrás, había tenido problemas de salud: “Ttengo la plena seguridad de que voy a durar más años. Que sea el bueno este campeonato porque en las buenas y en las malas siempre he estado con el Atlas”.

“En primer lugar me siento seguro que vamos a ganar, esperamos que no vaya a ser lo contrario, vamos a tratar de darle a nuestro público un campeonato que ya se lo merece. Vamos a ir allá (a León) y vamos a ganar, y también aquí. Sí siento nervio y más que no puedo salir, me siento nervioso, que se me quite una vez terminando los partidos”. Su deseo se hizo realidad (Con información de Récord, ESPN, Marca y Medio tiempo) PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ