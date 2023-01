Muere la actriz británica Sylvia Syms de ‘The Queen’ a los 89 años

The Daily News reporta que los propios hijos de Syms confirmaron la información y dijeron sin brindar detalles de cuál fue su causa de muerte a través de diversos medios que la reconocida actriz “murió en paz” este viernes en Denville Hall, una popular casa de retiro para actores y artistas en Londres.

Según detalla The Sun , la actriz Sylvia Syms murió a los 89 años, confirmó hace un par de horas su familia. La estrella del cine y televisión era reconocida por protagonizar la exitosa película ‘The Queen’, junto a famosos compañeros como Helen Mirren.

El portal The Sun puntualiza que Sylvia Syms también tuvo un entrañable papel en ‘EastEnders’ como Olive Woodhouse durante tres años y protagonizó junto a la modelo y también actriz Cara Delevingne el cortometraje Timeless.

Sylvia nació el 6 de Febrero en Londres en 1934 y asistió a la Royal Academy of Dramatic Art. En 1958, consiguió un papel que la catapultó dentro de la industria en la película Ice Cold in Alex como la hermana Diana y más tarde ese año apareció en The Moonraker.

La actriz también protagonizó Expresso Bongo junto a Cliff Richard al año siguiente. Así mismo, es importante destacar que la artista fue nominada a un premio BAFTA por ‘impecable’ papel en The Tamarind Seed con Julie Andrews.