Muere la actriz Charlbi Dean a los 32 años.

Fue protagonista de la serie ‘Black Lightning’.

Aseguran que fue a causa de una enfermedad repentina.

Muere actriz Charlbi Dean. De nueva cuenta las tragedias se hacen presentes dentro del mundo del espectáculo y los lectores de MundoNow han sido conocedores de lo que acontece en la farándula y esta no es la excepción, se ha dado a conocer que una gran y querido actor ha partido a una mejor vida.

Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, recientemente se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de una querida actriz quien ha dejado corazones completamente devastados. Fue mediante el portal de The Sun que se dio a conocer que Charlbi Dean partió a mejor vida.

Muere la actriz Charlbi Dean a los 32 años

Sin duda alguna la vida es muy impredecible, pues nunca sabemos en que momento dejaremos de existir en este mundo, pero lo que sí es seguro son los grandes vacíos que las personalidades han dejado tras su partida, más aún cuando se sabe que se encontraban en una lucha contra alguna enfermedad.

Tal fue el caso de Charlbi Dean, una joven actriz y también modelo que se encontraba batallando con una enfermedad que le llegó de manera repentina, desafortunadamente no soportó la lucha y la protagonista de la famosa serie ‘Black Lightning’ abandonó este mundo para pasar a otro plano. Archivado como: Muere actriz Charlbi Dean.