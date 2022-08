Eduin le cantó las mañanitas a su esposa en pleno concierto pero de una forma bastante singular, pues entre él y los demás integrantes de Grupo Firme, bajaron del escenario ¡y la empaparon nada más y nada menos que de cerveza! No les bastó con uno o dos botes, si no que le echaron encima más de 2 tinas y la gente se les unió.

Eduin Caz baña en cerveza a su esposa. El vocalista de Grupo Firme nunca deja de dar de qué hablar, si no es por las ocurrencias que hace en sus conciertos, es por los escandalosos en los que se ha visto envuelto con su esposa, a quien recordemos, hace unos cuantos meses se dio a conocer que le había sido infiel.

Cabe resaltar que Daisy no tomó una actitud de enojo, pues su esposo luego de hacer esto corrió a abrazarla y darle unos cuantos besos. Ella le correspondió y le agradeció las felicitaciones, sin embargo en el video compartido por La Mesa Caliente en Instagram, las criticas no han dejado de parar hacia el intérprete de ‘Cada Quién’.

La gente lo termina tachando de lo peor

Los comentarios entorno a la ‘mojada’ situación, fueron más negativos que positivos, muchos aseguran que fue muy grosero de su parte. “Qué grosero, eso no es amor. Es una gran falta de respeto”, “Qué grosero se vio haciendo eso”, “Eso es agresión”, “Yo ahí mismo le pedía el divorcio”, dijeron algunos usuarios.

“No pues wow, ojalá se haya llevado ropa extra para cambiarse”, “Qué fea manera de celebrar”, “Qué corriente”, “Si eso fue para felicitarle, ¿Qué será hacerle una maldad”, “Qué desperdicio, mejor unas flores, un abrazo y una canción”, “Esas no son las formas de felicitar a una dama”, “Se ve enojada, nada más que no le queda de otra”, “La verdad se pasó, esas no son formas”, entre muchos otros comentarios de gente indignada por la actitud del vocalista de Grupo Firme.