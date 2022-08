Trabajó con los ‘grandes’ del cine

Además, formó parte del elenco de la cinta “I Know What You Did Last Summer” original, de acuerdo con The Associated Press. Al año siguiente, trabajó con Harrison Ford en “Six Days, Seven Nights” (“Seis días y siete noches”) y con Vince Vaughn y Joaquin Phoenix en “Return to Paradise”.

También interpretó a una de las víctimas de homicidio más famosas del cine, Marion Crane de “Psycho” (“Psicosis”), en la nueva versión dirigida por Gus Van Sant del clásico de Alfred Hitchcock, y coprotagonizó la popular “Walking and Talking”. Descanse en paz, Anne Heche.