En primeras instancias, la actriz de ‘Aquaman’ acusó a JD de abuso doméstico, pero cuando Depp la contrademandó, la actriz no presentó pruebas suficientes para comprobar su credibilidad. Ahora la rubia tendrá que pagar la gran cantidad de dinero que, según sus abogados, la economía actual de Amber no le permite hacerlo…

Y es que recientemente, Amber Heard volvió a dar mucho de que hablar luego de que haya concedido una exclusiva, en donde confesó tener sentimientos por su ex, Johnny Depp. La confesión de Heard al aire hizo que la gente la tachara ‘de lo peor’, pues los fans del actor de ‘Charlie en la Fábrica de Chocolates, dicen no creerle. Archivado como: Amber Heard comprando en un TJ Maxx

Amber confiesa que todavía ama a Johnny Depp

Amber Heard admitió que sigue amando a su ex marido, Johnny Depp, a quien acusó de abuso doméstico. “Lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionará, pero no pude”, compartió Heard al programa Today, con Savannah Guthrie, en su primera entrevista tras ser condenada a pagar a su ex 10.4 mdd por difamación. La actriz aseveró que no tiene malos sentimientos ni mala voluntad en contra la estrella, incluso si Depp cumplió “su promesa” sobre que vería una “total humillación mundial” si seguía con las acusaciones en su contra.

Agencia Reforma informó que la estrella de Aquaman, cuyas participaciones en la nueva entrega siguen en pie, de acuerdo con un portavoz de Heard, insistió que el artículo que escribió en 2018 para el Washington Post no era “sobre su relación con Johnny”. “De lo que se trataba era de prestar mi voz a una conversación cultural más grande que estábamos teniendo en ese momento”, refiriéndose al movimiento #MeToo. Por ahora, Amber se concentrará en ser madre de tiempo completo para su hija y hará “malabarismos” con las llamadas de los abogados”, sostuvo. Archivado como: Amber Heard comprando en un TJ Maxx