Un experto en alimentación te advierte ‘lo peor’ sobre la franquicia de alimentos…

Ten cuidado con los alimentos de McDonald’s

Procura no comer hamburguesas antes de dormir, ¡puede ser catastrófico!

Motivos no comer McDonald’s. No se necesita ser un experto en alimentación para darse cuenta que no es para nada buena idea comer las deliciosas comidas que McDonald’s nos brinda. La gran empresa de hamburguesas es catalogada como una de las franquicias mejor posicionadas a nivel mundial.

Un experto en alimentación aseguró que, aunque la mayoría de las personas estamos conscientes de que McDonald’s es una empresa deliciosa, también puede ser peligrosamente dañina. El experto aseguró que la franquicia de hamburguesas tiene una mala reputación en varias cuestiones…

Hay que tener precaución al consumir alimentos de la franquicia de hamburguesas

Mediante el portal The Sun, la dietista Helen Bond usó el ejemplo de un Big Mac, papas fritas medianas y un batido de fresa mediano, que contiene casi 1200 calorías. Los primeros minutos de comer su comida, es probable que se sienta satisfecho. Esto es lo que sucede en la siguiente hora, y puede que te sorprenda saber que no es tan malo.

Después de comer, su nivel de azúcar en la sangre aumentará en respuesta. Cuán dramáticamente suba y baje dependerá de los alimentos que coma. Es probable que los carbohidratos por sí solos generen una respuesta grande y rápida de azúcar en la sangre.