Se da la circunstancia de que esta fotografía fue tomada justo antes de que la familia real ofreciera una gran recepción para los jefes de Estado en el palacio de Buckingham en la víspera del funeral de Isabel II. Al parecer Harry y Meghan estaban presentes, pero no fueron incluidos en la foto.

Meghan Markle fotografía oficial : ¿La duquesa está ardida?

“Y como ex novios ardidos publican sus propias fotos ‘oficiales’, Meghan con cara de “soy la reina del mundo” aunque no tengo el título de ‘Royal Highness’ y Harry con cara de ‘Meghan me dijo que ponga cara de Niño rudo agrrr’, comentan en redes sociales.

"Después de que se revelara la primera imagen oficial del Rey, la reina consorte, el príncipe heredero al trono y la princesa de Gales, muy guapos y felices todos por cierto, los otros dos no pudieron quedarse sentados", para muchas personas Meghan trata de robar atención.