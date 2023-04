A través de un tuit comentó: “Sufrimos un accidente gracias, a la gente que nos brindó ayuda y al personal de seguridad pública. Gracias a Dios no pasó a mayores. “Gracias a los que se preocuparon por nosotros, afortunadamente sólo fue pérdida material. No sé preocupen de los eventos que ya tenemos agendados, todavía hay Medio Metro para rato”. Archivado como: Medio metro accidente automovilístico

Medio metro accidente automovilístico: SUS SEGUIDORES REACCIONARON

De inmediato sus seguidores le mandaron mensajes: “Nos tenías preocupados, gracias por avisar. Uf casi me dama un SICA por que iba a perder mi boleto y ¿Luego que hacía?”, “la verdad no me caes bien pero tampoco es para desear que te pase algo malo, que chido que estén bien y solo fue material, ánimo y cuídense, más vale un rato tarde que no llegar”.

Otros más comentaron: “No te deseo nada mal, espero estés bien, pero la verdad ya pasaste de moda”, “Ánimo Medio Metro. Tus fans te esperamos en toda la república”, “con que no le pase nada a nuestro Medio Metro pirata está bien”, “qué bueno que estás bien”, “por eso es importante llevar cinturón, de seguro no lo llevabas”, Archivado como: Medio metro accidente automovilístico