“¿Y el Lewis de donde salió? Ni en su casa lo conocen, ¿famoso de qué o de donde?”, “La verdad a mí nunca me ha gustado, además ni le entiendo lo que habla”, “¿A qué se dedica Lewis?”, ¿Anda borracho o qué?”, “Si producción salva a Niurka, espero que este tipo salga, ya cayó mal también”, comentaron algunos usuarios, ¿será que Mayeli Alonso tiene la razón?

“Duele ser la primera en salir”

En la cuenta de Instagram de Escándalo, que se encargó de retomar esta contundente afirmación de Mayeli Alonso, le dieron toda la razón a la empresaria, pero no todos opinaron lo mismo: “Como habla de todo mundo, ella se queja, pero es igual”, “Habló la ex de… sigue ardida, duele ser la primera en salir, la entiendo”.

“Pues está igual (refiriéndose a Lewis Mendoza) que Mayeli Alonso, ella tampoco es famosa”, “¿Y esta qué?”, “Cállate, que por tu lengua no llegaste”, “Lewis es modelo y esta solo es la ex de Lupillo”, “Que solo nacas como ellas la siguen, las cosas como son”, “¿Y de qué es famosa la Nacayeli? Solo por ser la ex de Lupillo (el chiste se cuenta solo)”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).