Fue en las redes sociales del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, que se compartió un video de apenas unos cuantos segundos donde esta persona hizo todo el proceso para que su voto contara, sin imaginar que se llevaría una tremensa sorpresa. ¿Qué está pasando?

Lo que faltaba. A poco más de un mes del inicio de la segunda temporada de La Casa de Los Famosos, una usuaria dejó en evidencia a la página de Telemundo al tratar de votar por Niurka Marcos. Simplemente, su voto para que la bailarina y actriz cubana quede fuera de este reality show no fue válido y al parecer no es la única a la que le ocurrió esto.

“Ya estoy concentrada para el siguiente paso, si porque yo ya me di cuenta que aquí me aburro mucho, yo quiero ver que pasa adentro”, comentó la bailarina y actriz cubana, quien así como es muy querida y admirada por muchos, otros más esperan con ansias su salida de La Casa de los Famosos (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

En un video que circula en redes sociales se puede ver a Niurka Marcos contarle a Lewis Mendoza lo que piensa hacer el próximo domingo en la tradicional cena de cada semana. La cubana se dice lista para cuando llegue ese momento. Por su parte, Daniella Navarro, quien también está nominada, no quiso quedarse atrás.

“Telemundo no deja que votemos”, ¿solo por Niurka?

“Denuncian trampa de Telemundo. Fanática evidenció cómo es que en la página de la televisora no se puede votar por Niurka para que sea la próxima eliminada de la La Casa de los Famosos”, se puede leer en esta publicación que compartió el programa Chisme No Like en sus redes sociales y que causó todo tipo de reacciones.

En primer lugar, se observa a esta persona tratar de votar por la bailarina y actriz cubana en la página de Telemundo. Tras intentarlo hacer hasta por tres ocasiones, expresa que no la dejan que vote por ella, por lo que muchos se preguntan si se trata de un error o es una estrategia de este reality show.