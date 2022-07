Mayeli Alonso sigue atacando a la familia Rivera

Niurka había hablado mal de Mayeli enfrente de Juan Rivera

¿Qué hará Rosie ante el reto?

Mayeli Alonso parece no querer hacer las paces con ex familia política, pues ahora retó a su ex cuñada Rosie Rivera para ver quien de las dos puede hacer mejor ‘marketing digital’. En un reciente live dijo algunas cosas de la familia de su ex esposo, pues ya está harta que ellos siempre la desmeriten.

Hace unos días Niurka Marcos tuvo una conversación con Juan Rivera por medio de una videollamada dónde los dos desmeritaron con el reality show de LA CASA DE LOS FAMOSOS. En la conversación salió a colación el nombre de Mayeli Rivera y los dos comenzaron a hablar mal de ella.

Mayeli Alonso harta de los Rivera

Desde su divorcio con Lupillo Rivera, salieron a relucir algunos detalles como que los Rivera nunca habían apreciado a Mayeli y la única que habría logrado congeniar con ella fue la fallecida Jenni Rivera. La misma Mayeli aseguró que La Diva de la Banda le había dedicado la canción de “Parrandera, Rebelde y Atrevida”.

Ya que Mayeli había mencionado a los Rivera en su estadía de La Casa de los Famosos, Juan y Niurka criticaron esto y ella se defendió: “Si los mencione fue porque viví 18 años de mi vida ahí. Tengo apenas hace tres años lejos de ellos. Son muy pocas las experiencias que tengo con otras personas.” ARCHIVADO DE: Mayeli Alonso reta Rosie