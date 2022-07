“Yo no me preocupaba por él; es demasiado presumido”, dijo Margolyes sobre el exgobernador de California. “Se tiró un pedo en mi cara. Ahora, me tiro un pedo, por supuesto que lo hago, pero no me tiro un pedo en la cara de las personas. Lo hizo deliberadamente, justo en mi cara”. Archivado como: Arnold Schwarzenegger tiró gas

“Pero no lo he perdonado”

Luego pasó a describir la película de acción bíblica: “Estaba interpretando a la hermana de Satanás, y él me estaba matando, así que me tenía en una posición en la que no podía escapar y tirada en el suelo. Y se tiró un pedo. No estaba en la película, estaba en una de las pausas, pero no lo he perdonado”, dijo la estrella de “Mulán”.

Precisamente en el filme de "End of Days", el ex esposo de Maria Shriver interpretó a un ex policía que tiene que evitar que Satanás procree al Anticristo con una mujer joven. En una película llena de suspenso con grandes y reconocidas estrellas de la televisión.