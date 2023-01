Ceriani dijo: “Hoy en Chisme No Like la ex de Lupillo Rivera le quiere quitar el marido a mi compañera de pupitre, a Pepe Garza, ¿Qué le quieres decir?”, a lo que Elisa respondió “Hoy te tengo una respuesta, aquí, en este programa, así que no se lo pueden perder”.

¿Qué fue lo que dijo Mayeli de Elisa y Chisme No Like?

A través de una transmisión en Tik Tok realizada por Mayeli Alonso, se le soltó la boca de más y terminó por tundir a la conductora de TV frente a todos sus seguidores donde señaló que “Yo antes tenía un cierto cariño con ella, que ay la quiero, no, f**k you b***h”, señaló Mayeli.

Además, declaró: “Habló mucha m****a de mí, fue de lo peor, yo tengo a esa gente (Chisme No Like) en la mira, han hablado muchas m*****s de mí, no me he metido en problemas legales nada más porque no tengo tiempo, pero ganas no me faltan”, dijo la ex de Lupillo Rivera.