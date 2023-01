Según reportó The New York Times, fue un ‘pilar versátil’ de la escena teatral en el centro de Nueva York, donde además de actor se desempeñó como director. Estuvo al frente de la Ridiculous Theatrical Company por varios años. Su amiga Julia Campanelli, a nombre de la hermana del artista, confirmó que Everett murió a consecuencia de glioblastoma, un tipo de cáncer agresivo que se genera en el cerebro o la médula espinal.

Que en paz descanse. Aunque murió el pasado lunes 23 de enero, fue en las primeras horas de hoy que se informó sobre la partida del actor estadounidense Everett Quinton a los 71 años de edad en Brooklyn . El histrión se especializaba en interpretar a mujeres, aunque eso no le impidió hacer otro tipo de personajes. Al enterarse de la noticia, diferentes personalidades expresaron sus condolencias.

El éxito no tardó en llegar. En El misterio de Irma Vep, en 1984, interpretó a cuatro personajes: una criada, un aristócrata llamado Lord Edgar, un monstruo / vampiro y una mujer escondida en una casa solariega: “En ‘Irma Vep’, el Sr. Ludlam y el Sr. Quinton han elevado lo ridículo a lo sublime”, decía la crítica especializada de la época.

Además de diseñar el vestuario, Everett Quinton se desempeñó como asistente del director de escena en esta compañía teatral. Fue en 1976 que subió al escenario y así lo recordó en una charla con The Daily News de Nueva York en 1993: “Yo era la bailarina que fue secuestrada. Sabía que había encontrado mi nicho”. Más tarde, vendrían más papeles en diferentes obras teatrales.

Charles Ludlam, pareja de Everett Quinton, murió en 1987

Pero lo bueno no dura para siempre. En 1987, a causa de una neumonía relacionada con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), murió Charles Ludlam, pareja de Everett Quinton, quien se quedó a cargo de la Ridiculous Theatrical Company. No pasó mucho tiempo para que el histrión le ‘pusiera’ su toque personal.

En 1997, tuvo que cerrar la compañía, al igual que otras se vieron en la necesidad de hacerlo, pero eso no fue impedimento para que siguiera actuando y dirigiendo diferentes puestas en escena. “Cada vez que él estaba en el escenario como Marguerite, me apuraba y me cambiaba para poder sentarme entre bastidores y verlo actuar. Fue fascinante verlo y aprendí mucho de él como actor”, expresó la actriz Cheryl Reeves-Hayes.