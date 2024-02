El móvil del crimen aún no se conoce.

Sin embargo, para detener a Abraham Anzaldúa tuvieron que intervenir agentes federales de los U.S. Marshals especializados en capturar fugitivos peligrosos.

Los testigos reportaron la presencia del fugitivo a la Oficina del Alguacil del Condado de San Patricio (SPCSO por sus siglas en inglés) quienes a su vez llamaron a los U.S. Marshals.

«Estamos… devastados por su trágico e inesperado fallecimiento»

«Con gran pesar les informo de la pérdida de nuestra querida familiar», escribió Paula Jennings implorando ayuda tras el brutal crimen de Mary Anzaldúa.

«Fue una madre, hermana, tía, abuela y amiga maravillosa que tocó las vidas de quienes la rodeaban», escribió Paula Jennings en la cuenta Help pay for funeral expenses for Alicia.

Y finalizó «Nos quitaron a mi tía de una manera que ninguna familia debería experimentar o soportar», se lee la súplica.