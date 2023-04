Y otra de las malas noticias con las que la ex de Joan Sebastian está lidiando es que su hermana a quien considera como su mamá porque la crió desde los 9 años cuando se quedaron huérfanas y quien reside en Costa Rica fue diagnosticada con cáncer, por lo que se encuentra muy protegida y cuidada por los que la rodean en aquél país y más ahora con la muerte de Julián Figueroa a quien también quería como un hijo.

Maribel Guardia dio la cara a los medios de comunicación tras dos días atrincherada en su casa viviendo su dolor tras la intempestiva muerte de su hijo Julián Figueroa quien en un mes cumpliría años y deja a su pequeño José Julián de 5 años y a su esposa Imelda Garza más que devastados… pero esa no es la única mala noticia con la que está lidiando la ex de Joan Sebastian.

“Mi mamá, no les quise avisar más que al día siguiente, mis hermanos en Costa Rica se fueron a decirle, llevaron a una sobrina para que le diera una pastilla para el corazón porque ya sabes que con el cáncer y el COVID que le dio y está en quimioterapias para ella fue muy duro, ella fue una segunda madre para Julián”, comenzó narrando Maribel Guardia.

Maribel Guardia casi no ventila su vida personal y hasta el momento se desconocía si era cercana o no a su familia de Costa Rica, pero en medio de la tragedia de Julián Figueroa ayer contó ante los medios de comunicación que su hermana mayor a quien considera su mamá está luchando contra el cáncer, algo que muy poca gente sabía de la actriz y cantante.

Y es que poco se sabe de lo sucedido con la mamá de Maribel Guardia pues la señora reside en Costa Rica y hasta la entrevista en la que confesó que tenía cáncer no se sabía mucho sobre la dura batalla que estaba librando contra el cáncer, sin embargo se dejó en claro ella y sus hermanos está al pendiente de su salud.

Manteniendo la compostura aunque a ratos se quebraba por el dolor, Maribel Guardia comentó sobre su mamá: “Cuando yo siempre que estaba trabajando me lo llevaba a Estados Unidos (a Julián) en lo que yo cantaba ella lo cuidaba, lo llevábamos a Disney lo llevábamos a los juegos y mi mamá fue una parte esencial de su infancia y amaba a su abuelita con toda el alma”, manifestó.

Mandan todo el apoyo a la cantante y actriz por el difícil momento de la pérdida de su hijo Julián Figueroa

A través del video de la entrevista de Maribel Guardia compartida en TikTok en la cuenta de ‘La ChismeríaMx’ la gente manifestó su apoyo a la mamá de Julián Figueroa: “sin duda la muerte que más me ha dolido del medio artístico”, “Ella está en shock.. No cree lo que está pasando.. Por eso puede hablar ante las cámaras así..”, “Ya se de dónde la educación y nobleza de Julián”, “Se nota que aún no le cae el 20, lo difícil viene después, el día día”.

Más personas manifestaron: “A pesar de su enorme dolor, una señorona con todas sus letras. Dios le dé las fuerzas que necesita”, “Cuando Maribel habla de su mamá, a quién se refiere? Porque ella contó que perdió a su mamá cuando tenía 9 años”, “Su hermana mayor, ella le dice mamá porque fue quien la crió”, “Me impresiona la fortaleza, aún pasando el peor momento, está impecable y con la misma calidez de siempre”, se puede leer. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE MARIBEL GUARDIA SOBRE SU MAMÁ.