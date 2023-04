La novia de José Manuel Figueroa señalaba que las cosas no fueron como creíamos en relación a su transmisión durante el funeral de Julián. Y es que una vez que se supo sobre dicho video, las críticas hacia Marie Claire no se hicieron esperar, por lo que de momento ha desactivado los comentarios en sus publicaciones de Instagram.

“Con la autorización de su familia de salir una calle afuera de su casa, y me conecté a mi programa en vivo, que no pude llegar por la congestión de medios que habían afuera. A pesar de que su familia me quería habilitar un área en el jardín, preferí salirme de la casa y con todo respeto dar una pequeña crónica de lo que se me permitió hablar”, se defendió Marie Claire en un comentario.

Marie Claire respondió en sus redes sociales antes de desactivar la opción de los comentarios, que dicho video fue realizado con la autorización de la familia de su fallecido cuñado. Y es que explica que no realizó nada al interior de la casa, sino que salió de ella y a bordo de la camioneta en la calle realizó su transmisión, debido a que por la gran cantidad de personas afuera del domicilio no iba a poder llegar a su trabajo, por lo que comenzó desde el asiento del vehículo.

Comparten el video en las redes sociales de ‘Buenas Banda’

Tras lo ocurrido el programa ‘Buenas Banda’ decidió publicar el video de Marie Claire en el funeral de Julián Figueroa en el cual dio detalles sobre las personas presentes, la tranquilidad que se sentía e incluso había revelado que el hijo del cantante no sabía la noticia. “Ante los rumores y comentarios que han surgido con el enlace de Buenas Banda, quienes están dolidos con la información aquí les dejamos el video para que lo vean y no les cuenten.” fue el mensaje con el que el programa publicó el video.

En un nuevo video compartido por el programa, se puede ver como la conductora estalla ante quien la señaló de carroñera y asegura que no hizo nada mal. “Yo no tomé video de dentro de la casa, no se hizo el enlace dentro de las instalaciones, no le tome foto a nadie, respeté la privacidad, yo lo que quise transmitir fue lo que yo viví como amiga de Julián y en ese momento es estar obviamente presente con la gente” explicó en el programa. “Si hubiese sido oportunismo o carroña como me dijeron (…) yo hubiese hecho ese enlace con José Manuel a lado”. Para ver los videos da clic AQUÍ.