¿¿DEJARÁ CNN ESPAÑOL? La periodista María Celeste, confirmó una noticia que causó sorpresa a las redes sociales y sus seguidores no dudaron en resaltar la noticia con emoción. En un post en redes sociales, la puertorriqueña señaló que se encuentra de vuelta a Telemundo y por ello, no dudó en hablar de una de las experiencias que le dejó su carrera en las televisoras más famosas de EE.UU.

La noticia de su retorno a la cadena, sobresalió después de que la periodista se quejó en redes sociales sobre una de las propuestas monetarias que le hicieron y que, a su parecer, era un hecho “incorrecto”. Por ello, estuvo en el ojo del huracán y sus seguidores, no dudaron en dar su opinión al respecto.

En una sorpresa inimaginable, María Celeste Arrarás reveló una sorpresa que causó alegría con sus seguidores. Por ello, habló de que está de vuelta en Telemundo y le causó una alegría poder volver a ese programa. La periodista puertorriqueña detalló que la industria de la televisión, es un mundo que “da vueltas”.

“¡Aquí me tienen…! ¡De vuelta en Telemundo! El mundo da muchas vueltas… Es algo que he visto, una y otra vez, en la industria de la televisión. También sucede en la vida e incluso en las relaciones”, informó María Celeste Arrarás, quien no dudó en señalar a los internautas que le causó emoción el regreso a la cadena.