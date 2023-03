“La nueva modalidad de las redes sociales, como por ejemplo Instagram, es venderle ‘estrellas’ a los usuarios para que ellos se las regalen a su famoso favorito. Hace poco me llego la notificación de que soy una de las ‘celebridades’ que califica para comenzar a monetizar con esas ‘estrellas’, algo que NO pienso hacer”, detalló María Celeste.

¡SE NIEGA A RECIBIR UN PAGO! La periodista puertorriqueña, María Celeste Arrarás, hizo reveladoras declaraciones al confirmar que no se aceptará una oferta monetaria que, para muchos, sería algo positivo. A través de redes sociales, la comunicadora sentenció “que no era correcto” obtener dinero de una manera tan sencilla.

“No me parece correcto”

En el post, hizo énfasis en señalar que si recibe dinero de esta forma se sentiría de forma incorrecta debido a que desde hace años viene generando contenido en sus redes sociales y no por esa razón, significa que debe obtener algo a cambio. Aunque claro, destacó que si alguna figura pública decide unirse a la oferta, no es motivo de molestia ni crítica.

“No me parece correcto recibir dinero por postear las mismas cosas que vengo posteando hace años. Si otras personas quieren hacerlo, esa es su prerrogativa, y no la critico, pero en mi caso siento que me estaría aprovechando de ustedes que me hacen el honor de apoyarme y seguirme cada día”, señaló la periodista María Celeste.