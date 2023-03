Sin embargo, para la venezolana no resultó de manera positiva este tratamiento. Y es que la mujer de 31 años comenzó con problemas respiratorios cerca de las 10 de la noche, por lo que fue llevada por su familia de manera inmediata a emergencias.

El hospital no contaba con las herramientas para salvar su vida

Según informó The New York Post, durante la madrugada, a las 2:45 a.m. Ana Rosa Mavarez Rivero, se encontraba a la espera de un vehículo de emergencia que lograra trasladarla a otro hospital. Y es que al que fue ingresada por la noche contaba con una escasez de oxígeno.

De acuerdo al mismo portal de noticias, un familiar de la venezolana fue quien estuvo informando sobre el estado de la madre de dos. “Estoy filmando en Cumaná y no podemos conseguir una ambulancia” explicó la situación. “Ven911 no tiene oxígeno, así que no podemos salir de aquí”.