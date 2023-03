Una madre inmigrante fue asesinada por su esposo

Con balazos Clemente Flores-Hernández acabó con la vida de su esposa

El hijo mayor de la víctima tuvo un enfrentamiento con el asesino

Madre inmigrante es asesinada por su esposo a balazos. Karol Jimena Bedoya era “una mujer de hogar, de familia, le encantaban los niños”, así la describe su familia quienes todavía no terminan de creer que le arrebatara la vida en su propio hogar, la persona que tanto amaba, su esposo y padrastro de sus cuatro hijos.

Es el dolor más grade que ha sentido esta familia migrante, la cual residía en un casa de Denver, la colombiana fue asesinada a balazos por Clemente Flores-Hernández, de 43 años, un inmigrante mexicano, según le acusa la policía local.

Su hermana, Eliana Bedoya, no termina de superar lo ocurrido, en exclusiva dijo a MundoNow que le sorprendió puesto que nunca había visto un problema en la pareja "ese día yo la vi muy normal, la vi contenta, hablamos de muchas cosas, nada fuera de lo normal, de lo que uno habla con una amiga".

Sobre que motivó a Flores-Hernández a matarla todavía no lo comprenden “ no se comportaba violento con ella. Tenía algunas cosas que no me gustaban pero no pensar al punto de que llegara a una situación de que maltrato de este tipo”.