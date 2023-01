Saldo mortal en operativo

El arresto de Ovidio Guzmán en el bastión del cártel de Sinaloa en Culiacán el jueves costó al menos 30 vidas: 11 de militares y policías y 19 presuntos pistoleros del cártel. Pero los analistas predicen que no tendrá ningún impacto en el flujo de drogas a Estados Unidos, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

Fue una exhibición de fuerza helicópteros artillados, cientos de tropas y vehículos blindados, al inicio de un posible proceso de extradición en lugar de un paso significativo en un esfuerzo mexicano por desmantelar una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Tal vez por coincidencia, se produjo pocos días antes de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hiciera la primera visita de un líder de los Estados Unidos en casi una década. Archivado como: Mamá Ovidio Guzmán gastos funerarios