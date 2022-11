Sale a la luz supuesta teoría de ‘maldición’

La serie de televisión esconde dramáticos sucesos

Power Rangers, los secretos detrás del popular show

A través de redes sociales ha comenzado a difundirse una convincente respuesta tras conocer los dramáticos sucesos a los que se han expuesto el elenco y su producción. ¿Maldición en Power Rangers? Revelan teoría luego del suicidio del actor Jason David Frank.

Jason David Frank, quien interpretó al Power Ranger Verde, Tommy Oliver, en la serie infantil de la década de 1990 “Mighty Morphin Power Rangers “, murió a los 49 años. Su representante Justine Hunt informó del fallecimiento en un comunicado este domingo.

¿Maldición en Power Rangers?

No especificó la causa ni la fecha del deceso, pero pidió “privacidad para sus familiares y amigos durante este momento tan horrendo en el que asimilamos la pérdida de un ser humano tan maravilloso”, según la Agencia The Associated Press.

Sin embargo, horas más tarde se confirmó que todo se había tratado de un suicidio. La Tercera reportó que durante este año Jason enfrentó un proceso de divorcio con su segunda esposa, por lo que se rumora pudo haber sido la depresión lo que lo orillara a quitarse la vida.