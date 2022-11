Julián Gil habla en exclusiva sobre la nueva docu-serie

El actor argentino revela detalles de su vida que pocos conocían

¿Habrá reencuentro con su hijo Matías? Julián Gil Mi Vida: “Mi Vida”, se trata de una nueva docu-serie con relatos en primera persona sobre las vidas de íconos del mundo del entretenimiento latino, la cual se estrenó el pasado 10 de noviembre. La serie exclusiva y original de Canela y cuenta con diez episodios independientes donde las estrellas compartirán los momentos clave que cambiaron sus vidas y dieron forma a sus carreras, y narrarán sus historias a través de fotos y videos de sus archivos personales y publicados en los medios. Los primeros cinco episodios de la serie estarán disponibles semanalmente los jueves el cual comenzó el 10 de noviembre de 2022 con el episodio de Kate del Castillo.La segunda parte, con cinco episodios más, se estrenará en enero del 2023. Cabe mencionar que la lista de estrellas destacadas incluye a Kate del Castillo, Manolo Cardona, Ludwika Paleta, Jencarlos Canela, Julián Gil, Roselyn Sánchez, Guy Ecker, Gaby Espino y Danny Trejo. Ahora, el empresario, modelo y actor argentino, Julián Gil habla en exclusiva para Mundo Now sobre esta nueva docu-serie. Julián Gil Mi Vida: ¿Háblame acerca precisamente de esta docu serie donde narras parte de tu vida? “Sí, mira, yo creo que es un es un gran proyecto para todos, para Canela TV, quien nos ha invitado para poderlo hacer. Es un proyecto que de alguna manera nos da la oportunidad a nosotros y en este caso hablo por mi, de mostrarnos desde adentro, desde el corazón, desde el lado humano, que pocas veces en una entrevista tienes esa posibilidad”. “Aquí por ejemplo, en mi caso yo cuento cosas que nunca he contado, habló mucho de mi infancia, de mis valores, de cómo fui criado, de mi llegada a los Estados Unidos, de todo lo que he tenido que hacer y los sacrificios que he tenido que hacer para poder estar donde estoy hoy. Entonces, en ese sentido, me siento feliz de poder haber hecho este proyecto que se llama Mi vida, porque de alguna manera estoy segurísimo que me va a acercar mucho más a mi público”.

Julián Gil Mi Vida: ¿De qué forma abordas el haber sido papá a los 16 años, cómo te impactó y te marcó? El episodio de Julián Gil se estrenó por Canela.TV el jueves, 8 de diciembre. "Mira, lo cuento en el proyecto, porque siempre lo he afrontado de una manera positiva y no era muy joven, era un niño. A los 15, cuando te enteras que vas a ser papá y eres papá a los 16, que fue cuando nació Nicole, es muy fuerte porque eres un literalmente era un niño cuidando a otro niño. Ese tipo de cosas, lo que se vivió, cómo fueron las circunstancias, cómo fue que ocurrió todo con lo que cuento en mi vida siempre he dicho que para mí y para Brenda, que es la mamá de Nicole". "En aquel entonces lo más importante fue haber podido tener a nuestras madres vivas, que fueron quien de alguna manera nos echaron la mano, nos enseñaron y nos ayudaron a criar en ese caso a la niña no, porque éramos dos bebés, éramos dos bebés criando a un niño también".

¿Cómo fue la llegada de tu segundo hijo? "También increíble, yo tenía 25 años cuando llegó Juliancito y también fue impactante siempre. Yo creo que en mi vida mis tres hijos han marcado momentos o etapas totalmente fuertes, totalmente determinantes en tres etapas totalmente diferentes, incluyendo a Matías". "Y son son eventos que de alguna manera te hacen reflexionar, te hacen madurar, es como un motor, es como la gasolina para un motor. Entonces en ese sentido yo feliz con mis hijos, como se dieron las cosas y de alguna manera pues contento no porque son parte de mi vida y lo son, lo fueron y siempre lo van a ser".

¿Qué te gustaría que pasara con Matías en un futuro, te gustaría que hubiera pronto un reencuentro con él? "Bueno, la relación está totalmente fracturada. No tengo ningún tipo de vínculo lamentablemente con el niño, por decisiones de la madre, en este caso, que ya es de conocimiento público en mi vida también cuento unos aspectos que tampoco había contado y son cosas que así se quedan plasmadas ahí en video, en redes sociales. Todo está documentado, gracias a Dios hoy en día las cosas quedan documentadas y eso es importante para mí, para que en su momento, cuando ella tenga conciencia, pueda entender cómo sucedieron las cosas y que no fue que papi no quiso estar, o que papi se desentendió, o que papi no luchó, sino que vea en realidad cómo fueron las cosas". "Estoy esperando esa llamada ninguna otra. Esto se va a dar eventualmente, esto se va a dar. Puede ser de que una semana como de aquí a diez años, pero eso va a ser algo que se va a dar". Para ver "Mi Vida" puedes descargar gratuitamente la aplicación de Canela PUNTO TV (Canela.TV) en la tienda de aplicación en tu teléfono iOS y Android o en tu SmartTV. La serie Mi Vida es producida por Canela Media en asociación con JK Media Group.