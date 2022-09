Una vez más, Majo Aguilar es cuestionada sobre su prima Ángela Aguilar

La cantante aprovechó la ocasión para decir que su abuela, Flor Silvestre, era ‘la reina de la sensualidad’

“Esas no son primas y despedazándose”, dijo un usuario

Prácticamente desde que inició con su carrera artística, la cantante María José Aguilar Carrillo, mejor conocida como Majo Aguilar, ha sido comparada con su famosa prima, la también cantante Ángela Aguilar, y esta vez no fue la excepción. Por otra parte, la intérprete aprovechó para decir que su abuela, Flor Silvestre, era ‘la reina de la sensualidad’.

Nacida el 7 de junio de 1994 en la Ciudad de México, esta joven artista, quien tiene un noviazgo con Gil Cerezo, vocalista del grupo regiomontano Kinky, lanzó hace varios años un EP titulado Tributo, donde rendía un homenaje musical a sus fallecidos abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Poco a poco, se ha hecho de su propio camino en el mundo de la música.

“Esas no son primas y despedazándose”, les dicen tanto a Ángela como a Majo Aguilar

En entrevista para diferentes medios de comunicación, y que está disponible en el canal de YouTube de la periodista Berenice Ortiz, Majo Aguilar reveló que, después de cinco años de sacar su primer sencillo, ha trabajado mucho para salir adelante con mucha emoción y precisamente le emociona el hecho de saber que la gente le está respondiendo a su proyecto.

“Hay muchas personas que ya se suman y se suman con el corazón y quieren ir a ver un concierto. No me había pasado, por ejemplo, empezar a tener shows como tal, una gira, que ya empezó a pasar y está yendo el público y me emociona mucho que estén tan conectados conmigo”, expresó la hija de Antonio Aguilar Jr, quien aún tendría más por decir.