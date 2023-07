Por si fuera poco, cuando se alivió no mostró el rostro de la niña, únicamente compartió una imagen de su brazo y dejó un mensaje amoroso, pero la gente le cuestionaba por qué no enseñaba lo que dio pie a más especulaciones… hasta hoy que por fin apareció en una revista dando una entrevista.

¿Le señalan a Maite Perroni que destruyó un matrimonio?

Los comentarios en la fotografía de la bebé de Maite Perroni, reposteada en la cuenta de Instagram de ‘Despierta América’ encendió el debate entre los usuarios quienes se dividieron entre felicitaciones y fuertes reclamos dado el ‘historial’ de la relación de la pareja por lo que sentenciaron lo siguiente:

«Ojalá tenga la nariz de el papá», «Ya se les olvidó que destruyeron un matrimonio, Dios cuide a esa bebé y no les llegue el karma», «Ya veo que es mejor ser la mosa que la esposa por que a ella le va bien», «La chiquita tiene cara de traición», «A mi no me da gusto porque Maite es feliz sobre las lágrimas de otra mujer que tenía su esposo haya tenido o no hijos ella hizo mal», «Ojalá y la bebe haya salido con la nariz del papá», se puede leer.