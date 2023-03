Tras ello y con la menor en el suelo, la mujer le comenzó a golpear en la cabeza y cerró dándole una patada en la espalda, a lo cual la joven solo respondió con quejas y llanto. “¿Te vas a dejar? Es para que te defiendas. A mi me vale si lloras o no. Es una cu**, eso es lo que es”, se escucha dentro de la grabación.

Madre hispana golpea hija: Lo tienen normalizado

Incluso hubo quienes hicieron una relación con la legalidad del aborto, pues se aseguró que es preferible no tener hijos a tratarlos como se muestra en el video. Sin embargo, más allá de los comentarios reprobando estos actos, están los que señalan que el actuar de la madre es parte de la educación a la que muchos fueron sometidos cuando eran menores.

“¡Ya todo les molesta, tiempos de delicados! Un día me dijeron mis papás que si me llegan a pegar en la escuela, ellos también lo harían porque debo defenderme y créeme les temía más a mis padres… y desde ahí enseñe a no dejarme o no tener miedo”, se lee en uno de los comentarios. ARCHIVADO DE: Madre hispana golpea hija