Naufragio deja a un muerto y decenas de desaparecidos.

Al menos 32 personas lograron ser rescatadas.

Siguen las búsquedas en Caribe Oriental. Naufragio en Caribe Oriental. La vida está llena de momentos inesperados y de lamentables noticias, hace apenas unas horas fue que se dio a conocer el reporte de un saldo mortal durante un naufragio luego de que las personas viajaran en un barco sobre cargado en busca de una mejor calidad de vida. De acuerdo con la agencia de noticias de The Associated Press la embarcación llevaba abordo 32 pasajeros, de los cuales 16 fueron rescatados, así fue como la Antigua and Barbuda Broadcasting Services confirmó el lamentable suceso en donde una persona perdió la vida. Un muerto y 16 desaparecidos tras naufragio en el Caribe Oriental Una persona murió y 16 continúan desaparecidas al naufragar este martes un barco sobrecargado en aguas de San Cristóbal y Nieves, en el Caribe Oriental, señalan los primeros reportes dados mediante diversas agencias de noticias, esto después de que estuvieran viajando abordo de un barco que contaba con carga pesada. La Guardia Costera de San Cristóbal y Nieves, que está ayudando en la operación de búsqueda y rescate, informó que un total de 32 personas, de nacionalidad aún por determinar, viajaban en el barco. De ellas, 15 han sido rescatadas con vida, mientras que 16 están desaparecidas y se ha recuperado un cuerpo, según el comunicado de la Guardia Costera, detalló EFE. Archivado como: Naufragio en Caribe Oriental.

Rescatan al menos a 32 personas en el naufragio del Caribe Oriental Por su parte la agencia de The Associated Press señaló que la mayoría de los rescatados eran descendentes de países africanos, pero no especificaron los estados o ciudades de los que eran originarios cada uno de ellos. De inmediato no estaba claro de dónde provenía la persona que pereció. El barco Jenna B, de 30 pies (9 metros) había salido de Antigua y se hundió a 12 millas náuticas (22 kilómetros) de la costa de la isla de San Cristóbal en la madrugada del martes. La Fuerza de Defensa de Antigua ha desplegado su avión Alpha One para ayudar a las autoridades de San Cristóbal y Nieves en los esfuerzos de búsqueda y rescate. Archivado como: Naufragio en Caribe Oriental.

Contrabandistas de migrantes han optado por tomar una ruta más larga Un velero de lujo que pasaba por la zona vio el barco volcado, con numerosas personas aferradas a su casco, y prestó asistencia inmediata. Las informaciones disponibles al momento apuntan a que la embarcación se dirigía a Saint Thomas, en las Islas Vírgenes Estadounidenses. En los últimos meses, algunos contrabandistas de migrantes han optado por tomar una ruta más larga a través de la cadena de islas del Caribe Oriental para evitar a la Guardia Costera de Estados Unidos. El objetivo de la mayoría de estos viajes, en los que los migrantes son principalmente haitianos, es llegar a Puerto Rico o Islas Vírgenes Estadounidenses, lo anterior con información de EFE. Archivado como: Naufragio en Caribe Oriental.

Los rescates siguen en curso La embarcación se hundió a unos 60 kilómetros (40 millas) al noroeste de Antigua. No queda claro a dónde se dirigía, declaró a la prensa estatal el coronel Telbert Benjamin, jefe de las Fuerzas de Defensa de Antigua y Barbuda, informó de manera reciente la agencia de The Associated Press. También se dio a conocer que un funcionario de la Guardia Costera de Antigua y Barbuda dijo directamente a la agencia previamente citada que continúa la búsqueda de sobrevivientes, por lo que se teme que el saldo aumente en las próximas horas según el hallazgo realizado por parte de las autoridades. Archivado como: Naufragio en Caribe Oriental.

