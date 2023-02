Madre de Chyno Miranda reacciona a su foto con Nacho

“Tú te molestaste conmigo e insistí que no puedes hacerlo porque no estás preparado aún. No estás en condiciones para eso, te molestabas cada vez que lo decía”, por lo que Alcira y Chyno han estado teniendo varios desacuerdos en estos días.

Alcira Pérez arrojó una acusación a la clínica

Además de mostrar su desaprobación hacia el reencuentro con Nacho por el estado de salud de su hijo, Alcira Pérez también hizo una acusación al lugar donde se encuentra Chyno, la Clínica Cedral ubicada en Caracas.

La madre asegura que la clínica le ha dado salidas más seguido a Chyno y varios testigos le informaron que su hijo consume marihuana medicinal, según “Mega Noticias”, por otro lado, ella dijo en el video: “Al público en general, no me importa si se molestan o no están de acuerdo con lo que yo digo, lo que a mí me importa es mi hijo, su salud, él es un ser humano, no un producto”, asegura su madre. Archivado como: madre chyno nacho foto.