Anuncian la lista de ganadores de los premios BAFTA 2023 (FOTOS)

Según reportes de la Agencia The Associated Press esta sería la lista oficial de quiénes resultaron ganadores de los premios en las diferentes categorías seleccionadas por expertos y el púbico en los BAFTA 2023 otorgados este domingo en Londres.

Guión original — Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin”, Guión adaptado — Edward Berger, Lesley Paterson e Ian Stokell, “Im Westen nichts Neues”, Película en lengua no inglesa — “Im Westen nichts Neues”, Música original — Volker Bertelmann, “Im Westen nichts Neues”.

Así mismo, los siguientes resultaron ‘vencedores’ de sus categorías: Actor de reparto —Barry Keoghan, “The Banshees of Inisherin”, Actriz de reparto —Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin”, Estrella en ascenso (votado por el público) —Emma Mackey, Debut británico — Guionista y directora Charlotte Wells, “Aftersun”.

Guillermo del Toro, uno de los premiados en los BAFTA

Cinematografía — James Friend, “Im Westen nichts Neues”, Edición — “Everywhere All At Once”, Diseño de producción — “Babylon”, Diseño de vestuario — “Elvis”, Sonido — “Im Westen nichts Neues”, Casting — “Elvis”,

Efectos visuales — “Avatar: The Way of Water”, Maquillaje y peinado — “Elvis”.

Finalmente, uno de los máximos alagados de la noche fue de la categoría de película animada en donde el mexicano Guillermo del Toro resultó vencedor por su reciente film: “Guillermo del Toro’s Pinocchio”. Junto a el se sumaron Cortometraje británico — “An Irish Goodbye”, Cortometraje británico animado — “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”, Documental — “Navalny” y BAFTA Fellowship — Sandy Powell.