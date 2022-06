La madre mexicana visitó la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, en donde le dijeron que el acta de nacimiento de su hijo había sido encontrada junto al cuerpo de uno de los fallecidos. “Me dijeron que me vaya yo previniendo para recibir el cuerpo, que vaya haciendo los trámites para recibir el cuerpo de mi hijo, pero no se si es o no es”, comentó en una entrevista con Telemundo .

María Victoria aseguró que no sabía nada de su hijo. “No se nada de Marcos, no se nada. Quiero saber dónde está, si está bien o está entre los muertos. No sé dónde está mi hijo”, dijo la mujer aún esperanzada, incluso después de que le confirmaran que Marcos era uno de los 53 nombres en la lista de fallecidos.

Consuelo en Dios

“Me dieron un numero donde tengo que llamar para recibir el cuerpo de mi hijo y la verdad no se si sea o no sea”, dijo María Victoria todavía con la esperanza. “Realmente no se si sea el cuerpo de mi hijo o no, no me han mandado una foto o algo… nada. La persona a la que le encontraron el papel de mi hijo está muerto, es lo que me dijeron”, dijo.

La historia es desgarradoras y cientos de personas solo piden a Dios que de consuelo a esta madres y a todas las que perdieron a sus hijos en esta tragedia. “Dios mío q pena mas grande”, “Dios les de mucha fortaleza. Que peña tan grande”, “Pobre madre. Está en negación”, “Dios fortaleza para esa madre q llora la perdida de su hijo y para todos los familiares de las victimas”, “”Dios mío puros jóvenes, Santísimo Dios mío dale a su alma la paz y a las de sus Madres, dale la fortaleza para seguir este camino llamado vida se me encoje el alma de ver esto”, comentaron en las redes sociales de Hoy Día. Madre desesperada busca a su hijo que viajaba en tráiler de Texas.