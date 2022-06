Gracias a la SB319 Georgia se sumó a más de una veintena de estados que tienen restricciones mínimas para el acceso a las armas de fuego. Por ello, que no te extrañe que a partir de este viernes veas por ahí a más gente armada por doquier. Y es que ya nadie va a requerir permiso para portar su pistola o rifle en tiendas, centros comerciales, calles u otros lugares públicos.

Rohan confirmó que, en efecto, ya los que quieran portar sus armas no tendrán que someterse a pruebas, revisión de antecedentes penales ni tampoco están obligados a sacar un permiso para ello. Sin embargo, aclaró que quienes hayan estado presos antes por delitos serios NO podrán en ninguna circunstancia tener armas ni mucho menos portarla.

Por ser una ley nueva, todavía hay inquietudes en nuestra comunidad sobre cómo funcionará. Por ello, contactamos al abogado Douglas Rohan, quien es experto en atender casos penales en Georgia. El letrado nos explicó que contrario a lo que muchos podrían creer, no todo el mundo tendrá el derecho de andar armado y que tampoco en todas partes eso será permitido.

Puede ser conveniente, pero a la vez contraproducente

En lo personal siempre me han gustado las armas y las he tenido desde que era muy pequeño. Seguramente porque crecí rodeado de militares y policías, ya que tenía familiares que lo eran en mi país. Antes solo la tenía en mi casa y en mi auto, porque era hasta donde la ley me lo permitía, pero ahora ya puedo legalmente portarla.

Sin embargo, creo que esto no es del todo bueno, porque en EE.UU. hay muchas personas que no merecen siquiera estar cerca de un arma. Eso sí, al menos me alegra saber de qué en caso de que uno de esos tantos locos que sueñan con armar un tiroteo y hacer masacres, ahora la van a tener meas fácil, porque sobrará quien pueda defenderse. Lo malo es que alguien normal, en un momento puede también perder la cordura y matar a otro por algo tan simple como una discusión de tránsito, por ejemplo.