Luzelba Mansour rompe el silencio en exclusiva para Mundo Now

La mexicana revela lo que opina de Sandra Vidal

Ambas participan en el reality de Rica, Famosa, Latina Luzelba Rica Famosa Latina. La sexta temporada de Rica, Famosa, Latina incluye a Mayeli Alonso, Luzelba Mansour y Sandra Vidal, y las nuevas caras del elenco Mariana González, Kimberly Flores y Marcela Iglesias. Veremos si estas poderosas latinas reviven o destruyen viejas alianzas de amistad, o crean nuevas, siempre ofreciendo sorpresas muy especiales, así como momentos de tensión. Estas latinas exitosas que conducen autos tipo Bentley, viven en Bel-Air y vacacionan en Aspen, pueden estar viviendo el sueño americano, pero todavía tienen sangre latina corriendo por sus venas. Compartiendo el vínculo de haber roto las barreras sociales que enfrentan los inmigrantes, estas hermosas y exitosas latinas no siempre ven el mundo a través del mismo cristal. Rica, Famosa, Latina se estrenó inicialmente en 2014 en EstrellaTV y, luego de cinco exitosas temporadas, regresa por más. Luzelba Rica Famosa Latina: ¿Cómo fue todo ese proceso para reunir a todas estas personalidades y que tú continuaras, porque eres una de las que más ha sido constante? Ahora la actriz y empresaria mexicana Luzelba Mansour habla en exclusiva para Mundo Now sobre su participación en esta nueva temporada del reality show: “Mira, cuando a mí se me presentó la oportunidad otra vez que me dijo el productor que se iba a volver a hacer otra temporada. Yo dije no, ‘yo ya no, ya no’, porque mi vida cambió tanto de una forma extraordinaria, pero para la gente que está acostumbrada a verme lo va a ver muy, muy distinto a como lo estoy viviendo”. “Y yo pensé, esa es la gente está acostumbrada, es otro tipo de otra luz, selva. Y yo no quiero regresar a ese estilo de vida por ahorita. Entonces mejor no. Yo paso, pero ya me dijo ‘hija no, pues que no va a ser así, que va a ser todo distinto y viajando’ y dije bueno, lo hago”.

Luzelba Rica Famosa Latina: ¿Por qué decidiste cambiar ese estilo de vida? “Porque, siempre grabamos en una de las casas que tengo, que es una mansión bellísima que mis papás me regalaron, a todos los hermanos nos dieron una casa impresionante, pero también yo tenía mi casa en Bel-Air. Que realmente nunca se grabó en esa casa. Pocas escenas se grabaron, pero yo no quería grabar en la casa que me regalaron los papás, porque mis hijas ya son actrices de Hollywood”. “Ya, ya es otro rollo con ellas. Entonces yo quería estar junto con ellas, no lejos, y ellas en Hollywood. Entonces dije, pues nos vamos y nos fuimos a un apartamento, un penthouse bellísimo que no deja de ser hermoso y estoy feliz, estoy feliz de estar ahí, pequeño, verlas todo el día y convivir con ellas de otra forma”. Archivado como: Luzelba Rica Famosa Latina

¿Cómo fue reencontrarte con algunas ex compañeras en este caso con Mayeli Alonso? “No sé qué andará diciendo de mí, pero no pasa nada, a mí me cae bien y es una mujer luchona que ha pasado muchas y ha sabido volver a empezar desde cero y eso es muy admirable. A las demás, a Kimberly no la conocía, la conocí por Mayeli, a Marcela la conocí por Sandra, que no fue una presentación muy bonita que digamos” . “Eso de que me presenta con Marcela, como este es mi amiga, está echando cosas negativas de Luzelba. Yo soy la primera en decir, ‘me hice esto hace diez años, me hice este esto’, pero para mantener este cuerpo, no es nada más meterse a un cirujano, es saber cuidarse”. Archivado como: Luzelba Rica Famosa Latina

Y con Sandra Vidal, ¿cómo es reencontrarte con ella? “Sandra puede ser una persona difícil porque ella tiene su idea de la gente y ella sin conocer a las personas formaliza su idea de la persona a que eso para mí no está bien, pero total, eso es Sandra. Yo la he sabido llevar y no dejar que su que la forma de sus ataques o me hieran. Yo tuve una Sandra demasiado dura conmigo, fue por un encuentro de ataques de tratar de destruir a la personalidad de Luzelba, pero, pues, total ni modo que lo que yo hago en ese caso es, marco mi línea y ella por su lado y yo por el mío. Si la veo, la saludo, pero no más de eso”. “Sandra no tiene contenido, su contenido es hablar mal del mexicano, qué mexicano somos mier…, que mexicano tenemos, la educación, que los argentinos, que los mexicanos somos muy cerrados en la sexualidad. Entonces ella agarró el tema de los mexicanos. Hace casi un año mi hija pasó una situación que vio un incidente o escuchó un incidente, se ven las cámaras donde un amigo de ella fue atacado por los homeless y fue algo horrible. Pero Sandra lo agarró como contenido para estar sacando y sacando algo que pasó casi un año. Algo que mi hija sufrió mucho. Entonces se me hace muy mal gusto meter a los hijos. Eso se me hace muy feo. Eso no es realmente de una persona normal”. Archivado como: Luzelba Rica Famosa Latina