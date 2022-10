¿Toni Costa le dio anillo de compromiso a su novia? (FOTOS)

Sin embargo, con el paso de los meses hemos visto a la ex pareja de Adamari López de lo más enamorado y feliz con su nueva novia. Pero, surgieron unas imágenes de ellos usando un misterioso anillo el cual, podría significar que posiblemente están comprometidos. ¡Entérate de la reacción que tuvo Adamari!

Toni Costa anillo de compromiso. El amor que el bailarín español Toni Costa y su novia la mexicana Evelyn Beltrán, nunca lo han escondido por ningún lado. Al principio, la pareja estaba asegurándose que las cosas fueran bien, por lo cual no mostraban lo que era su relación tal cual.

Las opiniones de los internautas fueron bastante divididas, pues muchos continúan en desacuerdo con esta relación, mientras que otros los apoyan rotundamente: “Ojalá que sí, hacen muy bonita pareja”, “Es perfecta para él, porque los hombres se intimidan con una mujer con status y dinero, Adamari está en su mejor momento”, “ Me alegro mucho por él, se merece ser feliz con una mujer que lo ame y que lo valore, el dinero no lo es todo”, dijeron algunos usuarios en Instagram. Archivado como: Toni Costa anillo de compromiso

Toni Costa anillo de compromiso: ¡Adamari reacciona!

La copresentadora de ‘Hoy Día’ publicó un reel bastante peculiar el mismo día en el que se comenzó a especular el supuesto compromiso de Toni con su novia, y es que la frase decía lo siguiente: “Señores están dando trabajo en el correo, a ti que tienes experiencia llevando y trayendo”.

Esto habría sido una clara indirecta para su ex novio, pues no es la primera vez que Adamari López aprovecha la oportunidad para lanzarle una ‘pedrada’ a Toni Costa, en algunas ocasiones, la gente ya le ha llegado a decir que supere la situación, sin embargo ella ha contestado que no es nada personal, pues lo hace por ‘diversión’ (VER VIDEO). Archivado como: Toni Costa anillo de compromiso