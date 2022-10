“Como siempre, la señora Rosa tirándole a los nietos”. Con motivo de la visita de la señora Rosa al programa La Mesa Caliente, transmitido por Telemundo , se le mostró una declaración que hizo su hijo Lupillo Rivera respecto a la herencia que les dejó Jenni Rivera a sus hijos y parece que no está muy de acuerdo con lo que dijo El Toro del Corrido.

La Señora Rosa le echa en cara a Lupillo Rivera que sería la primera vez que ayude a sus sobrinos

Tranquila, la Señora Rosa expresó que, respecto a lo que declaró su hijo Lupillo Rivera, ‘cada cabeza es un mundo’ y que cada quien piensa lo que quiere: “Si le van a hacer un homenaje a mi hija Jenni, está muy merecido, y que se lo hagan los hijos porque antes lo hacíamos nosotros, la familia, y ahora que los hijos se involucren y hagan todo eso, muy bueno, los felicito, y pues Lupillo, si puedes ayudarlos, que sea una primera vez que los ayudes y qué bueno”.

Segundos después, la también llamada Gran señora reconoció que ya aprendió a no meterse en los problemas que han surgido entre sus hijos y sus nietos, pero en este caso, apoya a los hijos de Jenni Rivera en el homenaje que se le piensa hacer por su décimo aniversario luctuoso: "Que señora tan más desagradable, cómo le tira a Lupe como si no fuera su hijo, le tira con tanto coraje", "Como le arde que ya no puedan robarles Juan y Rosie", "Se le nota el disgusto con Lupillo", expresaron algunas personas