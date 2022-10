Chayanne apareció junto a Karla Martínez

En una entrevista, la gente notó algo raro en los rostros de ambos

Las críticas por sus cirugías no se hicieron esperar

Chayanne y Karla Martínez sostuvieron una charla amena para el programa Despierta América, pues el cantante regresó a la música y luego del homenaje que le hicieron en los premios Billboard latinos ahora promociona su nueva canción ‘Como tú y yo’, por lo que muy animados se mostraron para las cámaras pero la gente no les perdonó una cosa.

Y es que desde que la conductora de Despierta América cambió de look con el cabello más largo, oscuro y atuendos más juveniles no han parado las críticas de las personas que aseguran que Karla Martínez se ha hecho uno que otro ‘arreglito’ y ella no acepta que ‘ya no está en edad’, pero ahora también la llevó Chayanne.

Chayanne ¿víctima de Karla Martínez?

Mientras el boricua está promocionando su nuevo tema musical y vuelta a los escenarios tras años de ausencia, la gente notó que a sus 54 años, Chayanne lucía algo ‘extraño’ en sus expresiones faciales, como si estuviera hinchado, lo que mucha gente comenzó a criticarle asegurando que después de tantos años ‘intacto’ por fin habría acudido al cirujano.

Pero en la entrevista realizada con Karla Martínez para Despierta América los comentarios de personas sobre los rostros de ambos famosos, pese a que la presentadora es 10 años menor que el boricua, con 46 años de edad, aparecieron bastante señalados insistiendo en que ya estaban muy ‘tocados con cirugías’.