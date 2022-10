Podemos ver a la presentadora luciendo un look bastante casual, pasando una linda tarde familiar pero sobre todo con su cabello al natural. Claro, se sujetó con una liga su cabello, pero se pueden distinguir las pequeñas ‘onditas’ que se hacen, dejando en claro que ella realmente es de cabello chino. Archivado como: Francisca aparece cabello natural

Estamos acostumbrados a ver a la presentadora de Despierta América con un look impecable cada día, pero realmente muy pocas veces habíamos visto a Francisca de la forma en la que te mostraremos a continuación, con su cabello completamente real y sin alaciar.

Francisca aparece cabello natural. La guapa presentadora de República Dominicana es conocida por ser bastante transparente con sus seguidores, Francisca siempre está publicando lo que hace día con día, y estos últimos días que ha estado de luna de miel, no ha dejado con dudas a sus seguidores.

Una cosa de la que nos hemos percatado, es que Francisca estaría tratando de ‘ocultar’ de alguna forma su cabello cuando no está arreglado. En la serie de fotografías que publicó en un post de Instagram, vemos pocas en donde se ve su cabello natural, pues en las demás lo estaría tratando de ocultar.

La reacción de la gente al ver su cabello natural

La gente no tardó en percatarse que Francisca estaba luciendo su cabellera al natural, un cabello largo, negro y rizado. Inmediatamente los internautas la llenaron de piropos resultando su ‘belleza natural’. “Tienes un cabello hermoso luce esos con esos rizos, disfruta esa luna de miel”.

"Me gusta muchísimo tu cabello", "te vez linda con el cabello rizado, déjatelo así", "Me gusta tu cabello chino, no sabía que lo tenías así", "Wow eres china, no tenía ni idea", entre muchos otros comentarios así. Claro que no podía complacer a todo mundo, algunos le pidieron que dejara su cabello más natural "Si así es su cabello naturalmente ¿por qué siempre lo tiene que traer lacio?".