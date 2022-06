Por medio de sus redes sociales , donde en muy rara ocasión expresa temas personales, El Toro del Corrido le dedicó un emotivo mensaje a su padre, don Pedro Rivera, sin imaginar las reacciones que provocaría entre los internautas, quienes, algunos de ellos, no creen del todo en la inocencia del productor musical.

“Se quedaron con las ganas”

Para finalizar con su mensaje, con dedicatoria especial a su padre, el cantante expresó que, desafortunadamente, existen personas que solo buscan dinero y afectar la imagen de una personas, en este caso don Pedro Rivera, pero que no pudieron lograrlo y se habían quedado con ‘las ganas’.

“Al público le pido una disculpa porque tengo al mejor padre del mundo. Yo sé que me envidian, gracias por su apoyo, lo amo, mi padre, ya sabe, aquí estoy para siempre”. No pasó mucho tiempo para que El Patriarca del Corrido, sin que se imaginara siquiera lo que estaba por venir, le respondiera a su hijo: “Gracias, mi little boy, por estar conmigo hoy y siempre”.