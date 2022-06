Tim White, no solo se desempeñó por ser árbitro de la WWE, sino que también fue productor y fue en el año de 2009 que terminó saliendo de la WWE. Por su parte, Dave Hebner, se desempeñó por ser juez dentro del ring, en compañía de su hermano, Earl. Ambos hombres formaron parte importante dentro del World Wrestling Entertainment.

"WWE se entristece al saber que el árbitro de mucho tiempo Tim White falleció. Durante más de dos décadas, Tim White fue un árbitro y funcionario dedicado de la WWE. White comenzó su ilustre carrera en 1985, trabajando con Andre the Giant y como árbitro a tiempo parcial.", informó la página de la WWE.

Tim White murió a los 68 años de edad, y al momento no se ha especificado las causas de su deceso. Por medio de un comunicado de prensa, se anunció su partido y la WWE, señaló que se encontraban sumamente triste por la pérdida del árbitro que fungió durante más de dos décadas en el mundo del deporte. Inició a trabajar en el mundo de las luchas, desde el año de 1985.

Muere árbitro Tim White: ¿En qué año salió de la WWE?

En el escrito, señalaron que el hombre estuvo participando en algunos de los combates más importantes de la WWE, donde pueden contra el encuentro del infame Hell in Cell Match, donde Undertaker y Mankind se enfrentaron. Desafortunadamente, un problema en el hombro provocó el fin de su carrera en el ring, pero siguió trabajando atrás de los bastidores hasta 2009.

"Durante su mandato, fue el árbitro de algunos de los combates más relevantes de la WWE, incluido el infame Hell in a Cell Match entre Undertaker y Mankind en King of the Ring 1998. Una lesión en el hombro terminó efectivamente con la carrera de White en el ring, pero White siguió siendo un gran parte de la WWE, trabajó entre bastidores como oficial y agente de talentos hasta 2009.", indicaron.