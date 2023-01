Ante todo esto, Lupillo fue visto por los periodistas en el aeropuerto en donde, sin dudarlo ni un segundo, le preguntaron acerca de las declaraciones que hizo su ex, en donde dijo que tronaron por problemas de infidelidad, y que también, habían hecho un trío con otra mujer. Archivado como: Lupillo le da lección a Mayeli

Mayeli declaró hace unos días por medio de un live en Instagram, que había hecho un trío con su ex esposo, el cantante Lupillo Rivera. En dicha transmisión en vivo, contó lo inesperado sobre el cantante, acerca de su relación, y revelando los verdaderos motivos de su truene.

Y es que Mayeli no solamente se limitó a contar como supuestamente, su entonces esposo y ella realizaron una fantasía bastante íntima, en donde involucraron a una supermodelo. Y ante ésta polémica, los medios ‘interceptaron’ al ‘Toro del Corrido’ para preguntarle acerca de todo lo que confesó su ex esposa, ¡Aquí te lo decimos!

Lupillo le da lección a Mayeli: Estos días, Mayeli Alonso ha estado en boca de todos tras haber hecho las confesiones que muchos esperaban escuchar acerca de lo que fue su relación con el cantante Lupillo Rivera. Y además, por si no fuera poco, la empresaria terminó diciendo los verdaderos motivos por los que tronaron.

Lupillo le da lección a Mayeli: ¿Negó haber participado en dicho acto?

Le preguntaron los medios, que sí eran ciertas las palabras que salieron de la influencer, a lo que Lupillo, de lo más seguro respondió: “Con ella no. Yo por eso te digo, no hay forma de cómo debes hacer eso en un matrimonio, no debes”, comenzó diciendo el Toro del Corrido.

Lupillo se limitó a dar más declaraciones sobre su vida íntima, pues no reveló todos los detalles: “Yo creo que lo que pasa dentro de los cuartos se queda ahí, eso se debe callar, eso se debe quedar en el corazón de uno”, dijo el hermano de Jenni Rivera a Despierta América. Archivado como: Lupillo le da lección a Mayeli