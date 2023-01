Bad Bunny ha sido duramente criticado por lanzar teléfono de una fan

El cantante de Puerto Rico se ha escondido

Ha hecho que sus redes sociales sean privadas

El cantante hispano más escuchado del mundo, de acuerdo con Spotify, ha estado metido en una gran controversia luego de que lanzó el teléfono de una fan. Miles de criticas han llegado a las redes sociales del boricua por ese acto que fue condenado duramente por los internautas.

Bad Bunny trató de defenderse, sin embargo, sus comentarios fueron aún más criticados por el publico de Twitter que fue la red social que escogió para expresar su opinión. Incluso sus reproducciones en plataformas de música bajaron de popularidad por su ‘crimen’.

¡Selena le manda un mensaje!

Se ha dado a conocer una entrevista que tuvo Selena con la periodista Cristina Saralegui en donde es cuestionada por el gran impacto que estaba teniendo al reina del TexMex y como sobrellevaba su fama. A sus cortos 23 años había logrado ganar dos premios Grammy.

“Cuando no me siento bien, al mismo tiempo es halago, porque ellos no saben de tu vida privada, ¿y cómo puedes quitarles ese poquito de imagen que tiene de ti si los tratas mal. Si los tratas mal no van a comprar los discos””, terminó por decir la cantante al ser cuestionada sobre los fanáticos.