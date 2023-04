Hoy, Salma Hayek es un icono de Hollywood, y ha sido nominada a los premios más importantes, como los Premios de la Academia, los Golden Globe y los Emmy; también ha participado como directora y directora de varias películas y videos musicales. Recientemente, dio su voz al personaje de Kitty Softpaws en El Gato con Botas, y también se le podrá ver en Magic Mike’s Last Dance.

Salma Hayek es, quizá, la actriz mexicana más reconocida no sólo en Hollywood, sino en todo el mundo; desde muy joven, la oriunda de Veracruz participó en varias telenovelas como protagonista, pero ante el éxito, tomó la decisión de buscar establecerse en Estados Unidos en busca de mejores oportunidades como actriz, tarea que ha logrado con creces.

2. Melissa Barrera

Melissa Barrera es una actriz y cantante mexicana nacida el 4 de julio de 1990 en Monterrey, Nuevo León; en su ciudad natal, asistió a la American School Foundation, donde aprendió a hablar en perfecto inglés y conoció el amor por el teatro musical, al participar en la adaptación de obras como Vaselina y Footloose. Desde que era muy pequeña, decidió que quería impulsar su carrera como actriz y cantante.

Barrera inició con varios proyectos musicales en México, pero en 2010 se mudó a Estados Unidos para estudiar en la NYU; a su regreso, aceptó varios papeles como actriz de telenovelas, pero su carrera dio un importante salto en 2018, cuando tuvo un papel en la serie Vida. Desde entonces, ha aparecido en grandes producciones como In The Heights y en la serie Keep Breathing, donde tuvo papeles protagónicos.