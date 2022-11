Sin duda alguna, su polémico nombre no para de posicionarse dentro de lo más viral de las redes sociales. Y ahora no fue la excepción, pues la conductora mexicana Lizbeth Rodríguez se graba frente al espejo y ‘menea’ sus atributos. Además ¿dio un mensaje oculto?

“Necesito que alguien me mantenga”

Como si esto fuera poco, lo que también llamaría la atención es la peculiar canción que utilizó para menear sus atributos. Y es que durante todo el ‘picante’ video se puede escuchar que Lizbeth Rodríguez baila al compás de una canción que dice: “Necesito que alguien me mantenga”.

Rápidamente usuarios de Tiktok no se hicieron esperar y comentaron: “No me alcanza”, “¿Y si mejor me mantienes tu?”, “Mi mujer no me deja” y “Yo te mantengo hermosa”, por destacar algunos de los cientos de mensajes que recibió.