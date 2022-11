Fans le dan el último adiós al rapero ‘Take Off’ en su funeral (VIDEO)

Despiden al rapero ‘Take Off’ con conmovedor evento

La brutal forma en la que el rapero de 28 años fue asesinado

Los resultados de la autopsia, conclusiones sobre su muerte Fans último adiós rapero Take Off: Uno de los momentos más tristes en la historia de la industria del Hip-Hop se vivió el 1 de noviembre, cuando el rapero de 28 años conocido como ‘Take Off’ fue asesinado a tiros frente a un club en Houston, según los informes, durante un juego de dados. Takeoff de 28 años, mejor conocido como miembro del trío de hip hop Migos, recibió un disparo mientras se reunía afuera de un boliche llamada 810 Billiards & Bowling Houston a las 2:30 am de esta mañana, según Daily Mail. Ahora, han dado a conocer informes sobre su funeral, el cual se llevará a cabo hoy 11 de noviembre. Fans último adiós rapero Take Off: ¿Qué le sucedió? Según los informes, una imagen de la escena muestra a Takeoff muerto en el suelo con un charco de sangre junto a su cabeza, los hechos ocurrieron horas después de que el rapero publicara una historia de Instagram de él usando el mismo atuendo mientras fumaba. La policía de Houston no nombró al rapero como la víctima del tiroteo, pero sí confirmó que una persona había muerto en un tiroteo en 1200 Polk en el centro de Houston. Autoridades señalaron que la víctima había sido encontrada muerta a su llegada, según Daily Mail. Fuentes le dijeron a TMZ que otras dos personas recibieron disparos y fueron llevadas al tiroteo; no está claro cuáles son sus condiciones de salud ni se han registrado los nombres de quiénes fueron las otras dos personas que resultaron lesionadas. Archivado como: Fans último adiós rapero Take Off

Habrá un funeral en honor al artista El día de hoy, 11 de noviembre, dieron a conocer a través del portal de noticias Bet.com, que el funeral se llevará a cano en el State Farm Arena en Atlanta, esto después de que el 1 de noviembre, el joven de 28 años fuera asesinado a tiros en una fiesta privada en Houston. La fuente antes mencionada informó que el funeral se llevará a cabo como una celebración de lo que fue la vida del intérprete de ‘Open It Up’, pues el funeral fue nombrado como: The Celebration of Life for TakeOff, cuyo nombre real es Kirsnick Khari Bal y se llevará a cabo al medio día. Archivado como: Fans último adiós rapero Take Off

Fans último adiós rapero Take Off: DOS ARTISTAS IMPORTANTES PODRÍAN ESTAR PRESENTES Según informó el portal CBC, la familia del rapero indicó a través de redes sociales, que no estarán aceptando obsequios. “no se permitirán obsequios ni artículos en el lugar o cerca de él”, se informó. En cambio, aseguraron que son más necesarias las donaciones: “Donen a Rocket Foundation en su honor”, informó la fuente. De acuerdo con TMZ, existe el rumor de que los artistas internaciones, Justin Bieber y Alicia Keys, estarán haciendo sus interpretaciones en el evento de despedida de Take Off. Varios fanáricos, han estado conmemorando la memoria del joven de 28 años a través de murales, pinturas y gráficos. Archivado como: Fans último adiós rapero Take Off

Los resultados de la autopsia del cantante El Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris en la ciudad de Houston, Texas, indicó que el cuerpo de Takeoff presentaba “heridas de bala penetrantes en la cabeza y el torso en el brazo”, así que finalmente calificaron su muerte como un homicidio. La información solo confirma las sospechas de la policía que apenas horas antes había pedido ayuda a la comunidad para poder encontrar a las personas responsables de la muerte del rapero. Por lo pronto, las autoridades dijeron que esperan poder entrevistar a las 40 personas que estaban en la fiesta y que huyeron cuando escucharon los disparos, apuntó The Associated Press (VER VIDEO) . Archivado como: Fans último adiós rapero Take Off