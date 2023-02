“Aquí lo que está pasando es que vemos como es la influencia de como son estos ‘influencers’, no voy a mencionar el nombre de la persona que crea estos chismes pero estoy segura que mucha gente lo sabe, porque no es el primero que le crean a Thalía”, comenzó diciendo Lili Estefan durante una de las transmisiones de ‘El Gordo y la Flaca’. Archivado como: Lili Estefan matrimonio Thalía.

La conductora de ‘El Gordo y La Flaca’ asegura que todo se trata de chismes

La conductora de Univisión aseguró que todo está basado en rumores, “A Thalía ya le han hecho uno sobre Shakira, otro sobre la familia Aguilar, otro sobre perlas que supuestamente se habría llevado ella de una joyería en Los Ángeles recientemente y esta es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme”.

“Hoy hablé con ambos, están felices, están contentos, todo está perfecto y espectacular. No me imagino a Thalía en ningún momento salir a desmentir todos estos cuatro chismes ¿por qué? No sé, no viene al caso”, finalizó Lili Estefan al pronunciarse a ‘aclarar’ lo que está ocurriendo en el matrimonio de la también actriz. Archivado como: Lili Estefan matrimonio Thalía.