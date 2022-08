Fue capturado el momento del choque

Lujoso auto de Bad Bunny fue dañado

Sucedió en las calles de Miami

La noche de ayer el cantante número uno de reggaeton según las listas de popularidad de música, volvió a acaparar la atención. Sólo que en esta ocasión no era por un nuevo sencillo, sold out en algún show o por besarse con alguien que no fuera su novia. Sino por el momento desafortunado en el que le chocan auto a Bad Bunny en la inauguración de su restaurante.

Los hechos ocurrieron en Miami, mientras el intérprete de “Moscow Mule” se disponía a salir de la inauguración de su nuevo restaurante “Gekko”, en donde se degustará gastronomía japonesa. Dicho proyecto fue trabajado por Bunny y su socio, el empresario David Grutman.

Le chocan auto a Bad Bunny en la inauguración de su restaurante

En el 185 de Brickell, en las calles de Miami, cientos de personas se encontraban a las afueras del lugar, pues se sabía que estaría el reggaetonero del momento en su nuevo restaurante y esperaban poder tomarse una foto, recibir un saludo o simplemente ver un poco más de cerca al “conejo malo”.

A través de una viral grabación compartida en Twitter por @Moluskein, se puede observar la aglomeración de los fanáticos que estaban eufóricos por ver a Bad Bunny, el cual se encontraba rodeado de la seguridad de Miami, los cuales permitieron mantener la calma de los jóvenes.