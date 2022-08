Ivonne Montero está haciendo catarsis ahora que ya salió de ‘La Casa de los Famosos 2’

La triunfadora del reality de Telemundo no dudó en soltar algunas lágrimas

Hablando de Laura Bozzo y de Toni Costa, a la mexicana se le rompió la voz A unos días de que Ivonne Montero resultara la gran ganadora de ‘La Casa de los Famosos 2’, la mexicana ha dado entrevistas para distintos medios de comunicación hablando de lo sucedido en el reality show de Telemundo y ya con más perspectiva de lo sucedido con sus compañeros como Laura Bozzo y Toni Costa, no pudo evitar llorar. ¿Dolida, lastimada y devastada? Ivonne Montero fue entrevistada por Aurora Valle y Claudia de Icaza para el canal de YouTube ‘De historia en historia‘, en donde por espacio de 40 minutos, la ganadora de ‘La Casa de los Famosos 2’ expresó su sentir con todo lo vivido en los tres meses que estuvo encerrada y de los que la mitad fue duramente atacada por sus compañeros. Ivonne Montero sufrió demasiado en ‘La Casa de los Famosos 2’ Repasando que su actitud siempre fue retraída por ser una mujer tímida, Ivonne Montero explicó que ella ha trabajado demasiado en su paz interior y esa era la razón por la que no se dejaba contestar con groserías y ataques a las críticas y constantes hostigamientos que recibía dentro de la casa. Sin embargo, no pudo contener el llanto cuando reconoció que esa experiencia la marcó y le dolió bastante, sobretodo lo padecido por la peruana Laura Bozzo que la acusó de ser prostituta y de aprovecharse de su hija para ganar empatía con el público: “Todo esto para mi fue un aprendizaje, yo siento que no va a determinar cosas adelante de mi vida y… Yo puedo aprender, puedo ser más firme, si a mí una Laura me viene a gritar en la vida real yo nunca se lo hubiera permitido… ni siquiera que me insinuara una agresión, ahí tenía la conciencia de que al día siguiente la iba a volver a ver entonces yo no quería entrar en ese nivel porque iba a salir afectada emocionalmente más de lo que estuve…”, comenzó diciendo con la voz entrecortada…

Ivonne Montero suelta en llanto A medida que avanzaba en su explicación del por qué tuvo que contenerse tanto para contestar de mala manera a las agresiones de Laura Bozzo, Daniella Navarro y Nacho Casano, la ganadora de ‘La Casa de los Famosos 2’ tuvo que tomar una pausa para calmarse y continuar narrando su vivir dentro del reality show. “Fue un trabajo emocional muy fuerte”, dijo llorando Ivonne Montero sobre lo que tuvo que aguantar para no estallar en el show de Telemundo, pero cuando se le cuestionó sobre el ex de Adamari López a quien consideró su amigo, mientras a sus espaldas Toni Costa hablaba pestes de ella, la mexicana, claramente dolida no se detuvo en decirle unas cosas al bailarín.

Decepcionada de Toni Costa Una de las personas que le causó gran impacto fuera de ‘La Casa de los Famosos 2’ a Ivonne Montero fue Toni Costa quien le dio una cara dentro del reality show y al salir, vio todo lo que él hablaba de ella a sus espaldas, por lo que no dudó en comentar su decepción: “Una enorme decepción ahorita estar viendo cuestiones por ejemplo de Toni a quien yo consideraba un buen aliado, en un momento yo me acerqué a él, la primera vez que yo hablé de esta angustia que estaba teniendo fue con él…”, comenzó diciendo. “Yo entendía que él llevaba un juego tranquilo, de equidad, de vamos a llevarnos todos bien y yo estaba visualizando que a los primeros que nos iban a tirar eran a él y a mi por ser ‘sospechosos’ y no entrar en ese mood de atacar y señalar y él me dijo ‘no, yo estoy con nuestro cuarto’ y entonces dije ‘creo que no’, pero fue una decepción con Toni”, dijo Ivonne Montero y confesó que él le tuvo que pedir perdón.

Toni Costa le pide perdón La triunfadora de ‘La Casa de los Famosos 2’ aseguró que Toni Costa le pidió perdón inmediatamente al ver cómo resultó ser la ganadora del reality show: “Saliendo del reality, apenas íbamos al hotel me dijo ‘Ivonne quiero pedirte disculpas, vas a enterarte de muchas cosas, me dijo ‘yo no sabía, yo no lo sabía’, creo que hasta su mamá pidió disculpas por él, pero sí digo ‘wow'”, contó. Los comentarios para la mexicana fueron positivos: “Ivonne la mejor, valió la pena todo lo que pasó para llegar a esto a triunfar”, “SIEMPRE supe que era la ganadora, ME ENCANTA su personalidad y realismo”, “Sin duda alguna Ivonne, nos has hecho reflexionar sobre la fuerza y valor que una mujer nunca debe perder”, “En una sociedad en donde dar contenido es sinónimo de vulgaridad, llega Ivonne a demostrar que la mujer mexicana es más que un puño de show para dar contenido, inteligente, hermosa, cuerazo e íntegra”, se puede leer en el video. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ENTREVISTA A IVONNE MONTERO.